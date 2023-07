Over 30.000 soldater er med i øvelsen, som også inkluderer deltakere fra elleve andre land.

Øvelsen Talisman Sabre holdes annethvert år, og årets utgave skjer på et tidspunkt der Kina er blitt en stadig mer aktiv og mektig aktør i Stillehavsregionen.

– Den viktigste beskjeden Kina kan ta med seg fra denne øvelsen og alt våre allierte og partnere gjør sammen, er at vi er sterkt bundet til kjerneverdiene i våre mange land, sa USAs viseminister for marinen, Carlos Del Toro, under åpningen av øvelsen.

Talisman Sabre holdes flere steder i Australia og inkluderer simulerte luft- og bakkekamper og landgangsoperasjoner.

For første gang er Tyskland med i øvelsen. Landet stiller med 210 fallskjerm- og marinesoldater. Personell fra Filippinene, India, Singapore og Thailand er til stede som observatører.