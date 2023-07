Britisk etterretning: 20.000 Wagner-soldater drept i Ukraina

Minst 40.000 menn ble rekruttert til Wagner-gruppens såkalte «Prosjekt K», der gruppen hentet menn fra fengsler for å bli leiesoldater, skriver departementet i sin daglige oppdatering på Twitter.

Av disse skal 20.000 ha blitt drept i kampene om Bakhmut, en by øst i Ukraina. Videre hevder britene at de tidligere innsatte gjorde det mulig for russerne å få kontrollen i byen.

Slaget om Bakhmut er trolig en av de blodigste kampene i moderne militærhistorie, skriver departementet.