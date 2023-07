Putin: Et angrep på Belarus er et angrep på Russland

Putin anklaget fredag Polen for å ha territorielle ambisjoner i den tidligere sovjetrepublikken.

Det skjedde etter at forsvarsledelsen i Warszawa hadde opplyst at de flytter styrker østover og nærmere grensa til Belarus med henvisning til at leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen nå trener belarusiske soldater.

Et angrep på Belarus vil bli sett på som et angrep på Russland, sier Putin, som understreker at Moskva vil bruke alle midler for å forsvare landet.

Russland utplasserte tidligere i år atomvåpen i Belarus, der president Aleksandr Lukasjenko regnes som en nær alliert av Putin.