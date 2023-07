Tyrkia har utstedt arrestordre på Rasmus Paludan

Arrestordren kommer som følge av at Paludan i januar i år brente et eksemplar av Koranen utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm. Tyrkia anklager Paludan for «offentlig å ha fornærmet religiøse verdier».

Tyrkiske myndigheter har etterforsket hendelsen, og fredag besluttet en domstol i Ankara å utstede en arrestordre på den omstridte ytre høyre-politikeren og ni andre personer, melder det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Paludan selv tar arrestordren med ro og sier han verken har hatt eller har noen planer om å reise til Tyrkia.

– Men hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg fulgt tyrkisk lov. Hvis man er i Danmark eller Sverige, så følger jeg den loven som gjelder der. Det er slik det fungerer. Jeg behøver ikke følge tyrkisk lov i Sverige, sier han til den svenske avisen Expressen.

Koranbrenningen førte til sterke protester i den muslimske verden. Blant dem som fordømte den, var Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han sa da at Tyrkia ikke ville godkjenne svensk Nato-medlemskap på grunn av hendelsen.