Dyret ble først filmet onsdag kveld, og myndighetene tror at dette opptaket er ekte og at det er snakk om en løvinne.

Torsdag kveld skal den antatte løvinnen også ha blitt sett i et skogsområde mellom Berlin og Brandenburg, og enkelte hevder også å ha et opptak av at dyret jakter og dreper et villsvin.

Natt til fredag lette både politiet, jegere og veterinærer etter dyret, og det ble også brukt helikopter med varmesøkende kamera uten at dette ga resultat.

Ordfører Michael Grubert i Berlin-forstaden Kleinmachnow advare torsdag folk mot å dra på skogstur.

– Dette er ikke tiden for løpetur i skogen, sa han på en pressekonferanse.

Hvor den antatte løvinnen kommer fra, er et mysterium. Verken dyreparker eller sirkus i området har meldt om savnede dyr.