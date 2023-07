Dyret ble først filmet onsdag kveld, og myndighetene mente at det var snakk om en løvinne.

Hvor dyret i så fall kom fra var et stort mysterium ettersom verken dyreparker eller sirkus i Tyskland har meldt om en savnet løve.

Torsdag kveld ble dyret angivelig sett i et skogsområde mellom Berlin og Brandenburg, og enkelte hevdet også å ha et opptak der det jaktet og drepte et villsvin.

Fredag opplyste politiet at deres jakt nå er avblåst, og ordfører Michael Grubert i Berlin-forstaden Kleinmachnow sier at det trolig bare er snakk om et stort villsvin.

Under en pressekonferanse fredag viste Grubert fram videoen av den antatte løvinnen for å underbygge teorien.

– Løvinnens hale ville ha beveget seg når hun gikk, og ryggen er for rundt til å kunne tilhøre en rovkatt. Det ser mer ut som et villsvin, sa han ifølge Bild.

– Alt tyder på at dette ikke er en løve, slo Grubert han fast.