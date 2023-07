Det hvite hus: Vi ser fram til å høre fra Kissinger om hans Kina-besøk

100-åringen Kissinger ble torsdag tatt imot av Kinas president Xi Jinping og landets toppdiplomat Wang Yi. I tillegg møtte han Kinas forsvarsminister Li Shangfu, som har avslått direkte samtaler med USAs forsvarsminister Lloyd Austin.

– Det er uheldig at en privatperson kan møte forsvarsministeren og ha en forbindelse til ham, og USA ikke kan det, sier talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet i USA, John Kirby.

Li er underlagt amerikanske sanksjoner på grunn av hans rolle i et våpenkjøp fra Russlands største våpeneksport i 2017. Kina vil at sanksjonene skal fjernes for at offisielle samtaler skal komme i gang.

Kissinger understreket under møtet med Xi behovet for tilnærming mellom USA og Kina, der forholdet er kjølig.

– Vi ser fram til å høre fra Kissinger når han kommer tilbake, for å høre mer om hva han hørte, hva han lærte, hva han så, sier Kirby.