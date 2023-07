Vannmangel truer grønnsakavling i Ukraina, ifølge russiskinnsatt guvernør

Vannmangelen er en konsekvens av ødeleggelsen av Kakhovka-demningen i juni. Ødeleggelsen utløste ikke bare flomvann over en del av Sør-Ukraina, men tømte også praktisk talt et enormt reservoar som var kilde til ferskvann for husholdninger og landbruk.

Saldo sier ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at både den nordlige Krim-kanalen og Kakhovka-kanalen, som begge utløper fra reservoaret, nå er uten vann.

– På grunn av dette vil avlingen gå tapt, sier han.

Kherson-regionen i Ukraina har mye produksjon av frukt og grønnsaker. Russland kontrollerer deler av Kherson-regionen sør for elva Dnipro.