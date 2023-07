Tusenvis av ukrainske sivile blir holdt i russiske fengsler

Fanger er blitt satt til å gjøre tungt og farlig arbeid, som å grave skyttergraver i vinterfrossen jord for russiske soldater ved frontlinjene. Mange av fangene er blitt tvunget til å bruke altfor store russiske militæruniformer, noe som gjør dem til mål for ukrainske soldater.

I den okkuperte regionen Zaporizjzja, ble en gruppe ukrainske sivile tvunget til å grave massegraver – graver for medfanger som ikke hadde overlevd. En mann som nektet å grave ble skutt på stedet – og havnet dermed selv i graven.

Tusenvis av ukrainske sivile blir arrestert over hele Russland og russisk okkuperte områder av Ukraina. Fangene plasseres i sentre som spenner fra splitter nye avdelinger av eksisterende russiske fengsler til klamme kjellere.

De fleste av fangene har ingen status under russisk lov.

Russland benekter

Russland benekter at de holder sivile som fanger. Men nyhetsbyrået AP har intervjuet fler titalls mennesker, deriblant 20 tidligere internerte, tidligere krigsfanger, og familiene til mer enn et titalls sivile som har vært internert. Dessuten har nyhetsbyrået snakket med to ukrainske etterretningstjenestemenn og en regjeringsforhandler.

Deres beretninger, så vel som satellittbilder, sosiale medier, offentlige dokumenter og kopier av brev levert av Røde Kors, bekrefter et omfattende russisk system med internering og overgrep mot sivile som er i direkte strid med Genève-konvensjonene.

Fangene tjener blant annet som fremtidige forhandlingskort i bytte mot russiske soldater, og FN har sagt at det er bevis på at sivile blir brukt som menneskelige skjold nær frontlinjene.

Tortur er rutine, blant annet ved bruk av gjentatte elektriske støt. Fanger blir banket opp og blir påført livsfarlige slag og spark mot hodet, ribbein blir knekt og de blir utsatt for simulert kvelning. Mange tidligere fanger har fortalt AP at de var vitne til at medfanger døde.

En FN-rapport fra slutten av juni dokumenterte 77 summariske henrettelser av sivile fanger og at en mann døde på grunn av tortur.

25 nye fengselskolonier?

Et russisk regjeringsdokument datert januar i år og som AP har fått innsyn i, skisser planer om å opprette 25 nye fengselskolonier og seks andre interneringssentre i det okkuperte Ukraina innen 2026.

Russlands president Vladimir Putin undertegnet et dekret i mai som tillater Russland å sende folk fra okkuperte områder i Ukraina til Russland. Dette gjør det lettere å deportere ukrainere som motsetter seg russisk okkupasjon til steder i Russland på ubestemt tid. Nyhetsbyrået AP har dokumentert at dette har skjedd i flere tilfeller.

Mange sivile blir tatt til fange under påstander om at de har begått overtredelser – det kan dreie seg om lærere og leger som nekter å jobbe for okkupasjonsmyndigheter, noen kan ha festet et bånd med ukrainske farger til et sykkelstyre, mens andre kan ha blitt tatt for å ha snakket ukrainsk. Unge menn risikerer også å bli pågrepet rett og slett for de er unge ukrainske menn i en okkupert region. Andre er blitt siktet som terrorister, stridende eller personer som «motsetter seg Russlands spesielle militæroperasjon».

Mange blir ofte holdt uten siktelse.

Det er menneskehandel

Noen sivile er blitt holdt fanget i dager eller uker, mens andre har vært forsvunnet i godt over et år. Nesten alle som er blitt løslatt forteller at de selv opplevde eller var vitne til tortur.

– Det handler om menneskehandel, mener Olena Yahupova, byforvalteren som ble tvunget til å grave skyttergraver for russerne i Zaporizjzja.

– Vi må snakke om dette. Hvis ikke risikerer hvem som helst å bli tatt. I morgen kan det være min nabo, en bekjent, et barn, mener hun.

Hun forteller at hun ble tvunget til å gi et intervju til et russisk TV-team, med pistol rettet mot seg. Hun ble fortalt at dersom hun ga de riktige svarene ville hun bli satt fri.

– Jeg visste ikke hvilke svar som var riktige, så jeg vendte tilbake til cella, forteller hun.

Usynlige fanger

Satellittbilder analysert av AP viser at et fengselsanlegg i Rostov-regionen øst i Russland er blitt kraftig utvidet siden krigen startet i februar 2022. En ny bygning i fengselsområde 2 er minst to etasjer høyt og atskilt fra hovedfengselet med en tykk vegg.

Både tidligere fanger, familier til savnede, menneskerettighetsaktivister og russiske advokater mener at dette anlegget lett kan huse de hundrevis av ukrainske sivile som antas å være internert der. Ifølge to russiske menneskerettighetsforkjempere i eksil, er anlegget tungt bevoktet av soldater og pansrede kjøretøy.

Bygningen i Rostov er én av minst 40 interneringsanlegg i Russland og Belarus. Dessuten skal det finnes 63 provisoriske og mer permanente anlegg i okkupert ukrainsk territorium der ukrainske sivile holdes. AP har fått informasjon om anleggene av tidligere fanger, Ukrainian Media Initiative for Human Rights, og den russiske menneskerettighetsgruppen Gulagu.net.

FN-rapporten omtaler totalt 37 anlegg i Russland og Belarus og 125 i det okkuperte Ukraina.

Ingen åpenhet

På grunn av manglende russisk åpenhet er det vanskelig å si hvor mange sivile som er blitt arrestert. For slektninger er det ofte svært vanskelig å spore opp sine kjære som er tatt i russisk varetekt.

Ukrainas regjering har informasjon om litt over 1000 ukrainere som står overfor siktelser.

Den russiske menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin, som står bak Gulagu.net, mener at minst 4000 sivile er holdt fengslet i Russland og minst like mange spredt rundt i de okkuperte områdene.

Ukrainske Oleksandr Kononeko, som forhandler om fangeutveksling på den ukrainske regjeringens vegne, frykter at mange tusen sivile står i fare for å bli arrestert.

Ukraina opplyste i juni at rundt 150 sivile var blitt løslatt og overlevert til ukrainsk-kontrollert territorium. Russerne nekter for å holde andre.

– Russerne svarte meg: Vi har ikke disse menneskene, det er du som lyver, forteller Kononeko.