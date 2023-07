Russland sier de ikke har planer om å angripe sivile skip i Svartehavet

– Forsøk på å tilskrive Russland forberedelser på angrep på sivile skip er ren forfalskning. Vi ser på de amerikanske uttalelsene som et forsøk på å skjule deres egne ødeleggende aktiviteter, sier Anatolij Antonov i en uttalelse på ambassadens Telegram-konto.

Onsdag sa USA at de hadde etterretning som tydet på at Russland vil angripe sivile skip i Svartehavet for så å legge skylden på Ukraina.

Påstanden fra USA kom etter at russiske myndigheter sa at de fra torsdag av ville anse alle skip som seiler til ukrainske havner i Svartehavet, som potensielle transportører av militært utstyr.

Spenningene har økt etter at Russland tidligere denne uken trakk seg fra kornavtalen, som gjorde det mulig for Ukraina trygt å eksportere korn via en korridor i Svartehavet.