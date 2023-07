Flere land går hardt ut mot Sverige

Det tyrkiske utenriksdepartementet ber Sverige ta tydelig grep for å forhindre det de omtaler som hatkriminalitet.

Foranledningen er Sveriges beslutning om å tillate en markering utenfor den irakiske ambassaden i Stockholm torsdag, der det var varslet brenning av en koran. På demonstrasjonen ble en koran trampet på, men ikke satt fyr på.

Onsdag kveld stormet demonstranter den svenske ambassaden i Bagdad og satte fyr på bygningen. I etterkant har en domstol i Bagdad utstedt arrestordrer for 20 personer, ifølge Sveriges Radio som siterer Iraqi News Agency.

Kalt inn

Qatar har torsdag kveld kalt inn den svenske ambassadøren i landet på teppet for å overlevere en formell protest mot koranbrenningen. I en uttalelse fra Qatars utenriksdepartement heter det at de vil kreve at svenske myndigheter gjør alt de kan for å stoppe ytterligere koranbrenninger.

Det samme har skjedd i Saudi-Arabia, der den svenske chargé d'affaires i Riyadh har fått overlevert en formell protest over ødeleggelsen av Koranen. Saudi-Arabia fordømmer også en planlagt koranbrenning i Sverige.

Sveriges ambassadør til Iran er også kalt inn på teppet etter «vanhelligelse» av Koranen, opplyser statlige iranske medier.

Utviste ambassadør

Også den libanesiske Iran-støttede militsen Hezbollah fordømmer koranbrenningene. Leder Sayeed Hassan Nasrallah ber arabiske og muslimske land om å følge Iraks eksempel og utvise svenske ambassadører og hente hjem sine ambassadører i Sverige.

Tidligere torsdag ble det kjent at Irak har bedt den svenske ambassadøren forlate landet og kaller hjem sin egen toppdiplomat fra Sverige. De forbyr også all handel med svenske selskaper.

Sverige har på sin side kalt stormingen av deres ambassade i Bagdad for uakseptabel, la ansvaret på irakiske myndigheter og kalte landets chargé d’affaires inn på teppet for å overlevere en formell protest.