Utrolig fossil viser pattedyr i dødskamp mot dinosaur

Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no.

Repenomamus robustus må ha vært litt av en råtass.

Dette lille pattedyret – omtrent på størrelse med en katt – levde på jorda samtidig med dinosaurene. Det har lenge vært antatt at slike små pattedyr levde i skyggen av de store reptilene, og at de ofte endte som dinosaurføde.

Men R. robustus har en annen historie å fortelle. Den er et av de ytterst få pattedyra vi vet spiste dinosaur.

Et av eksemplarene av R. robusts ble nemlig funnet med deler av en nyklekt dinosaur i magen, ifølge Store norske leksikon.

Og nå har det altså dukket opp et nytt oppsiktsvekkende fossil. Det antyder at selv voksne dinosaurer kunne ha noe å frykte fra det lille pattedyret.

Dødskamp

Funnet stammer fra Yixian-formasjonen i Kina, et område hvor det er funnet mange godt bevarte fossiler fra krittiden. Men få kan måle seg med dette:

Et nesten fullstendig bevart skjelett av R. robustus, i dødskamp med en dinosaur av typen Psittacosaurus lujiatunensis.

P. lujiatunensis var en ganske liten planteeter, men likevel rundt tre ganger større enn R. robustus. Til tross for denne forskjellen i størrelse, ser det imidlertid ut til at pattedyret har overtaket.

R. robustus ligger over dinosauren, mens den griper om reptilets kjeve med venstre forpote. Tennene er dypt begravd i dinosaurens ribbein.

De to kroppene ser ut til å være låst sammen i dødskamp. Men hvordan ble denne kampen plutselig stanset, og frosset i stein for evigheten?

Forskerne tror det er mest sannsynlig at det lille pattedyret angrep den større dinosauren, før de begge ble begravd i gjørme. (Illustrasjon: Michael Skrepnick)

Begravd av gjørmestrøm

Den gangen de to dyrene levde, var området svært vulkansk aktivt. Det er funnet spor etter både vulkanske gjørmestrømmer, pyroklastiske strømmer og askeregn.

Trolig ble de to dyra overrasket av en gjørmestrøm, midt i basketaket, og begravd akkurat slik de lå.

Det tror i hvert fall forsker Gang Han fra Hainan Vocational University of Science and Technology i Kina, og kollegaene hans. De har gjort grundige undersøkelser av det spesielle fossilet.

Forskerne mener det mest sannsynlig viser en hendelse hvor det lille pattedyret angrep en halvvoksen dinosaur.

Åtsel eller jakt?

Det finnes imidlertid flere måter å tolke fossilet på, skriver forskerne i siste utgave av Scientific Reports.

Man kan for eksempel tenke seg at R. robustus bare har kommet over en død dinosaur, som den er i ferd med å spise. Dette kunne forklare pattedyrets dype bitt inn i dinosaurens ribbein.

Men skal man dømme fra dagens rovdyr, er det heller ikke uvanlig at rovdyret spiser et svekket bytte levende, skriver Han og kollegaene.

Dinosaurens knokler viser heller ingen andre merker fra verken angrep eller åtseletere. Måten pattedyret biter og griper om dinosauren, ligner dessuten mer på et angrep enn et fredelig åtselmåltid, mener forskerne.

Sammenlignet med dyrelivet i dag, er det ikke umulig for et rovdyr å angripe et bytte som er såpass mye større. Vi vet for eksempel at jerv kan angripe reinsdyr, og til og med elg.

Forskerne mener disse tegnene vitner om at dette er et angrep, ikke bare et åtselmåltid. Til venstre pattedyrets grep om dinosaurens kjeve. I midten bittet om dinosaurens ribbein. Til høyre ser vi pattedyrets bakpote klemt mellom det bøyde beinet til dinosauren. Foto: Gang Han

Ikke forfalskning

Det nye fossilet kan rokke ved oppfatningen om at det var dinosaurene som var jegerne, mens livredde pattedyr pilte vekk i skyggene, mener Han og co.

Uansett tolkning, mener de det er overveiende sannsynlig at bildet vi ser i fossilet faktisk gjenspeiler et 125 millioner år gammelt øyeblikk.

Enkelte tidligere fossiler med flere dyr fra dette området har vist seg å være forfalskninger. Men forskerne mener disse to fantastisk sammenfiltrede dyra må være ekte vare.

Referanse:

G. Han, J.C. Mallon, A.J. Lussier, X.C. Wu, R. Mitchell & L.J. Li, An extraordinary fossil captures the struggle for existence during the Mesozoic, Scientific Reports, juli 2023.