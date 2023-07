Tass meldte at trafikken var i gang 10 minutter etter at et annet statlig russisk nyhetsbyrå, Ria Novosti, meldte at broen var midlertidig stengt.

Ifølge Ria Novosti kunne flyalarm høres ved broen torsdag kveld.

Broen ble angrepet mandag, og både Russland og ukrainske kilder hevder at Ukraina sto bak angrepet. To personer døde i angrepet, men broen ble åpnet for trafikk etter kort tid.

Voldsomt angrep i oktober i fjor



I oktober i fjor fikk broen store skader i en voldsom eksplosjon og en påfølgende brann.

Broen er den eneste forbindelsen mellom Russland og Krim-halvøya og er avgjørende for russisk logistikk.

Kort tid etter at flere internasjonale nyhetsbyrå sendte ut melding om stenging og flyalarm, skal trafikken på Krim-broen ha blitt gjenopptatt, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Eksplosjoner ved militærbase

For få døgn siden ble mer enn 2.000 innbyggere nær Kirovske-militærbasen på Krim evakuert på grunn av brann, opplyste den russisk-installerte guvernøren på den okkuperte halvøya.

– Vi ber alle innbyggere beholde roen, sa guvernør Sergej Aksionov på meldingstjenesten Telegram.

Tidligere onsdag morgen skrev nyhetsbyrået RBC-Ukraina at det var eksplosjoner ved treningsfeltet til militærbasen, og betydelige branner.

Base for Russlands svartehavsflåte

I tillegg ble en viktig motorvei som binder Krim-broen sammen med storbyen Sevastopol, delvis stengt som følge av brannen. Byen er base for Russlands svartehavsflåte.

Flere medier viderebrakte onsdag en uttalelse der lederen av Ukrainas militære etterretningstjeneste (GUR), Kyrylo Budanov, angivelig opplyste at ukrainske styrker hadde gjennomført et angrep mot den russiske militærbasen.

Krim-halvøya ble annektert av Russland i 2014.