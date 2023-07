– Fra og med midnatt til 21. juli vil alle skip i Svartehavet som er på vei mot havner som ligger i okkupert territorium, bli ansett av Ukrainas forsvar som skip som frakter militært utstyr, heter det i en uttalelse fra det ukrainske forsvaret.

Det samme gjelder skip som ferdes i den nordøstlige delen av Svartehavet og Kertsjstredet. De advarer videre om risikoen som følger med.

Spenningene har økt etter at Russland tidligere denne uken trakk seg fra kornavtalen, som gjorde det mulig for Ukraina trygt å eksportere korn via en korridor i Svartehavet.

Onsdag forbød Russland ferdsel på de nordvestlige og sørøstlige delene av Svartehavet. Etter at Ukraina signaliserte at de ville fortsette korneksporten, svarte Russland med å si at de ville vurdere lasteskip som reiser til Ukraina gjennom Svartehavet, som potensielle militære mål.

