Lørdag fikk en pilot i et småfly en medisinsk nødsituasjon i luften mens han fløy over staten New York i USA.

Det melder The Insider.

Flyet er et propellfly med seks seter, og fløy fra Westchester i New York til øya West Tisbury i Massachusetts.

Da flyet nærmet seg flyplassen, fikk den 79 år gamle piloten et illebefinnende.

En passasjer tok derfor over styringen av flyet og «krasjlandet» uten landingsutstyr i gresset nær rullebanen på Marthas Vineyard flyplass i staten Massachusetts.

Den harde landingen førte til at flyets venstre vinge brakk i to, skriver The Insider.

Passasjeren som krasjlandet flyet er en 68 år gammel kvinne. Hun fikk lettere skader, mens piloten ble fraktet med helikopter til et sykehus i Boston.