Tusenvis av pasienter rammes av legestreiken i Storbritannia

350.000 helsearbeidere er ikke på jobb som følge av streiken, der leger i spesialisering, såkalte «junior doctors», streiker for høyere lønn, melder Sky News.

Pasienter i det britiske helsevesenet NHS har blitt advart om at svært mange planlagte timer som involverer disse legene, kan bli rammet. Junior doctors utgjør omtrent halvparten av legene i NHS.

– Vi er nå i den åttende måneden av streiken i NHS, og våre ansatte fortsetter å jobbe hardt for å gi pasienter den beste behandlingen gitt omstendighetene, skriver NHS England i en pressemelding.

NHS ber pasienter som har akutt behov for hjelp, om å ringe nødhjelpsnummeret og andre til å henvende seg til NHS111, som kan hjelpe å henvise til riktig behandlere.

Bakgrunnen for streiken er at junior doctors er på samme lønnsnivå som de var i 2008 og 2009, noe de krever at settes opp til å være i tråd med dagens generelle pris- og lønnsnivåer.

Sett bort ifra en kort tvist i 2012 om legers pensjonsavtaler, er dette den største langvarige streiken blant leger siden 1975.