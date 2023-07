Europeisk høyreside øyner ny seier i Spania

Meningsmålingene tyder på at Spanias sosialistiske statsminister Pedro Sánchez må gi fra seg makten etter valget førstkommende søndag.

Landets neste regjering vil høyst sannsynlig være en koalisjon av det konservative folkepartiet (PP) og det høyreekstreme partiet Vox. Det betyr altså at det ekstreme høyre vil være en del av makten for første gang siden Francisco Francos diktatur tok slutt i 1975.

– Hvis meningsmålingene stemmer, vil det bekrefte en pågående gradvis normalisering av ytre høyre på europeisk nivå, sier professor Steven Forti, ved universitetet i Barcelona.

En høyrevind over Europa

Med seier til Giorgia Meloni i oktober i fjor, fikk Italia sin første høyreradikale leder siden Benito Mussolini.

I Sverige gjorde partiet Sverigedemokraterna – et parti med historisk tilknytning til nynazismen – et brakvalg i fjor, og i Finland ble det tidligere i sommer dannet en firepartiregjering, der høyrenasjonalistiske Sannfinnene får sju ministre.

I Frankrike puster ytre høyreleder Marine Le Pen president Emmanuel Macron i nakken, og i Tyskland viser nye meningsmålinger at det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland for tiden har en støtte på rundt 20 prosent – foran statsminister Olaf Scholz' sentrum-venstre sosialdemokrater.

Et prestisjetap

For spanske Sanchez, som har sittet ved makten siden 2018 og ledet en venstreorientert koalisjon med det radikale venstrepartiet Podemos, er et valgtap selvsagt et stort prestisjenederlag. Valget vil dessuten kunne få negative konsekvenser for den europeiske venstresiden.

Spanias minister for økologisk overgang og demografiske utfordringer, Teresa Ribera peker på at Spania har vært regnet som en viktig bastion mot de reaksjonære strømningene ellers i Europa.

– Nå ser vi et klart skifte mot høyre, sier hun til avisen La Vanguardia.

Vox-effekten

Sánchez oppløste nasjonalforsamlingen og utlyste nyvalg etter resultatene i vårens lokalvalg, der høyresiden gjorde det svært bra, og Sánchez' sosialistparti mistet makten i flere regioner.

Etter PPS triumf 28. mai, ligger det an til at Alberto Nunez Feijoos parti er på vei mot en klar seier også i valget 23. juli.

Men selv om meningsmålingene viser at PP ligger an til å vinne, så vil partiet neppe få absolutt flertall i det 350-seters store nasjonalforsamlingen, noe som betyr at det ville trenge det ekstreme høyrepartiets Voxs støtte for å styre.

Ultranasjonalistiske og eurofobiske, Vox dukket opp i 2013 som følge av en splittelse i PP, og ble oppsiktsvekkende tredje største parti i nasjonalforsamlingen i 2019.

For Feijoo, som selv framstiller seg som en moderat høyrepolitiker, er et samarbeid med Vox langt fra uproblematisk.

Vox går inn for en sterk enhetsstat i Spania, og avviser dermed det eksisterende system med autonome regioner. Partiet regnes som reaksjonært, høyreekstremt og svært antifeministisk og motstander av å styrke rettighetene for LHBT-personer. Det er sterkt innvandringskritisk og islamfiendtlig.

– PP har inngått avtale med et parti som hevder at det ikke eksisterer vold mot kvinner, uttalte sosialistpartiets utdanningsminister Pilar Alegria etter lokalvalget.

Voxs holdninger har i valgkampen i mange tilfeller overskygget kampanjen til mer moderate Feijoo.

Sterke advarsler

Sanchez har i sterke ordelag advart om at en stemme til PP ville være ensbetydende med å invitere Vox inn i regjeringen. Noe han hevder ville være et stort politisk tilbakeskritt.

Sanchez har også vist til at han har ledet Spania som hadde en vekst på hele 5,5 prosent i fjor. Spania ble i forrige måned også den første store EU-økonomien der inflasjonen falt under 2,0 prosent.

Problemet for Sanchez er at svært mange fortsatt opplever den økonomiske situasjonen som svært negativ.

Sanchez' personlige image er dessuten svært dårlig utenfor de venstreorientertes kretser. Mye tyder derfor på at det blir et fargeskifte i Spania etter valget, og europeiske politikere følger nøye med.