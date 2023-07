Tidligere presidenter oppført på USAs korrupsjonsliste

To tidligere presidenter i El Salvador – Mauricio Funes og hans etterfølger Salvador Sanchez – er blant navnene på listen, som består av personer USA knytter til korrupsjon, hvitvasking og underslag av offentlige midler.

Funes og Sanchez blir begge rettsforfulgt i El Salvador, og bor begge nå i Nicaragua uten å kunne utleveres.

I Guatemala har flere dommere og påtaleansatte blitt ført opp på listen, noen av dem anklaget for å ha stått bak forfølgelse av journalister. Guatemalas regjering avviser anklagene fra USA, og kaller listen for et forsøk fra amerikanske myndigheter på å tvinge sin jurisdiksjon på folk i utlandet.

Også politikere i Honduras og Nicaragua er oppført på listen.