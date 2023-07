Tre personer døde i skyteepisode i Auckland

– Det er meldt om flere sårede, og på dette stadiet kan vi bekrefte at to personer er døde. Gjerningsmannen er også død, sier politiet i en uttalelse.

New Zealands statsminister Chris Hipkins sier på en pressekonferanse at myndighetene har snakket med Fifa, og konklusjonen er at VM-kampene vil gå som planlagt. Norge spiller åpningskampen mot New Zealand klokken 9 torsdag norsk tid.

Ingen trussel

Hipkins sier også at hendelsen ikke utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel, og at gjerningsmannen ser ut til å ha handlet alene.

– Folk i Auckland og de som følger med fra andre steder i verden kan føle seg trygge på at politiet har håndtert trusselen og at de ikke leter etter noen andre i forbindelse med hendelsen, sier Hipkins.

Også politiet understreket at hendelsen ikke utgjør en trussel for folk.

– Vi kan forsikre om at denne hendelsen er begrenset i omfang og er isolert. Dette er ikke en nasjonal sikkerhetsrisiko, legger politiet til.

Byggeplass

Nødetatene rykket ut etter melding om at noen hadde løst skudd på en byggeplass i morgentimene lokal tid. Minst en politibetjent skal være såret.

Det norske fotballandslaget bor på et hotell bare noen hundre meter unna der skyteepisoden skjedde. Men de er ikke direkte påvirket av hendelsen, opplyser pressekontakt Halvor Lea til NTB. Landslagskaptein Maren Mjelde sier i en uttalelse at spillerne har følt seg trygge hele tiden.

Politiet sier videre at de har startet etterforskning for å finne ut av hva som har skjedd.