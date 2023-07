Budskapet kommer i en video der Prigozjin ønsker leiesoldatene velkommen til Belarus. Både han og de soldatene som ville fortsette å følge ham, ble tilbudt amnesti etter opprøret for en snau måned siden. Betingelsen var at de gikk i eksil i Belarus, Russlands naboland og nærmeste allierte.

Velkomstvideoen er det første videoopptaket av Prigozjin siden han og Wagner-soldatene avbrøt marsjen mot Moskva.

– Velkommen karer … Velkommen til belarusisk jord, sier Prigozjin i videoen, som er delt på meldingstjenesten Telegram.

– Vi kjempet med ære. Dere har gjort mye for Russland. Det som skjer ved fronten, er en skam og noe vi ikke behøver å bli involvert i, sier leiesoldatlederen. Det er ikke verifisert når videoen ble tatt opp.

I videoen mottar han et svart Wagner-flagg med styrkens motto «Blod, ære, moderland, mot».

President Aleksandr Lukasjenko i Belarus sa nylig at Wagner trener opp soldater på et militært område sørøst for hovedstaden Minsk.

I videoen gir Prigozjin soldatene beskjed om å oppføre seg pent mot lokalbefolkningen. Han gir dem ordre om å lære opp Belarus' hær og samle krefter for «en ny reise til Afrika».

– Og kanskje vil vi vende tilbake til den militære spesialoperasjonen på et tidspunkt. Når vi er sikre på at vi ikke vil bli tvunget til å skjemme oss ut, sier Wagner-sjefen. Russiske myndigheter unngår ordet «krig» og omtaler invasjonen og krigen i Ukraina som en «militær spesialoperasjon».

