Moore, som overtok som sjef for britenes utenlandsetterretning MI6 i 2020, besøkte onsdag Tsjekkias hovedstad Praha der han holdt en tale for inviterte gjester i den britiske ambassaden.

I talen sammenlignet han den russiske invasjonen av Ukraina med Praha-våren 1968. Sovjetiske styrker knuste da Alexander Dubčeks forsøk på å innføre reformer og «sosialisme med et menneskelig ansikt».

Russerne er nå vitne til at lederne deres er inkompetente og sliter med mange av de samme dilemmaene som det forgjengerne deres gjorde i 1968, sa Moore.

– Jeg inviterer dem til å slutte rekke med oss slik andre har gjort de siste 18 månedene. Vår dør er alltid åpen. Hemmelighetene deres vil være trygge hos oss, og sammen kan vi jobbe for å få en slutt på blodsutgytelsen, sa Moore i sin andre offentlige tale etter at han overtok som sjef for MI6.

Britiske myndigheter bekreftet først i 1992 offisielt eksistensen av MI6, som er landets tjeneste for etterretning i utlandet.