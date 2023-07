Pågrepet amerikansk soldat i Nord-Korea har tidligere vært fengslet i Sør-Korea

Soldaten var fengslet i omtrent to måneder som følge av overgrepsanklager, sier en sørkoreansk tjenesteperson til AFP. Han ble løslatt 10. juli.

Tirsdag ble det kjent at den amerikanske soldaten ble pågrepet på nordkoreansk side etter at han krysset grensen uten tillatelse da han var på omvisning i grenseområdet mellom Nord- og Sør-Korea.

FN tror at mannen er i nordkoreansk varetekt og at de jobber med nordkoreanerne for å løse situasjonen.