Den amerikanske soldaten var på omvisning ved grensen mellom Nord- og Sør-Korea da han krysset grensen uten tillatelse og ble pågrepet på nordkoreansk side.

– Det er mye vi fortsatt forsøker å finne ut av. Vi antar at han er i nordkoreansk varetekt, så vi overvåker og gransker situasjonen nøye, sier den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin og legger til at de jobber med å varsle soldatens pårørende.

En amerikansk tjenestemann som vil være anonym, sier soldaten krysset grensen «med vilje og uten tillatelse».

FN-kommandoen, som jobber for å ivareta sikkerheten på Koreahalvøya, sier de er i kontakt med nordkoreanerne.

– Vi tror at han er i nordkoreansk varetekt, og vi jobber med våre motparter i den nordkoreanske hæren for å finne en løsning, skriver FN-kommandoen på Twitter.

Amerikanske myndigheter forbyr amerikanske borgere å reise inn i Nord-Korea. Forbudet ble innført etter at den amerikanske studenten Otto Warmbier ble pågrepet under en reise i Nord-Korea i 2016. Han ble dømt til 15 års fengsel for å ha forsøkt å stjele en propagandaplakat fra hotellet han bodde på.

Han ble sendt tilbake til USA i juni 2017 etter halvannet års fangenskap, men da han ankom, var han i koma, og han døde seks dager senere med en alvorlig hjerneskade.