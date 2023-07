– En amerikansk borger på omvisning krysset den militære delelinjen ulovlig og gikk inn i Nord-Korea, sier FN-kommandoen i en uttalelse.

Ifølge FN var mannen på omvisning ved en grenselandsby i den demilitariserte sonen mellom landene.

Verdensorganisasjonen sier at mannen er i nordkoreansk varetekt og at de jobber med nordkoreanerne for å løse situasjonen.

Den sørkoreanske TV-stasjonen SBS melder at amerikaneren som har krysset grensa, er soldat. Det sørkoreanske forsvarsdepartementet vil ikke kommentere saken overfor AFP.

FN-kommandoen jobber for å ivareta sikkerheten på Koreahalvøya.

Den pensjonerte amerikanske oberstløytnanten Steve Tharp, som har jobbet i grenseområdet, sier til det Seoul-baserte nettstedet NK News at han ikke vet hvordan nordkoreanerne vil reagere på en uautorisert kryssing i området.

– Dette er den første kontakten siden covid … Vi vet ikke hva de tenker, sier han.

Hendelsen skjer mens relasjonen mellom de to landene på Koreahalvøya er svært anspent.