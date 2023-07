Verdensbanken: Skillet mellom fattig og rik kan gi mer fattigdom

Mange land strever fortsatt med å få økonomien på fote igjen etter koronapandemien og krigen i Ukraina, som har ført til globale prisøkninger på drivstoff og dagligvarer.

Samtidig rammer klimaendringene noen av de fattigste landene som er dårligst stilt til å håndtere dem.

G20-landenes finansministre møttes i India mandag, samme dag som Russland kunngjorde at de ikke vil forlenge avtalen med Ukraina som har sørget for sikker korneksport gjennom Svartehavet etter at krigen brøt ut.

FN har advart om at millioner av verdens fattige vil betale prisen.

Verdensbankens president Ajay Banga frykter at mangel på framgang kan føre til splittelse i verdensøkonomien.

– Det som holder meg våken på natta, er en mistillit som i det stille driver det globale nord og sør fra hverandre i en tid der vi må komme nærmere, sa Banga mandag.

Han sa videre at frustrasjonen i det globale sør er forståelig.

– På mange måter betaler de prisen for vår velstand. Mens de burde være i vekst, er de bekymret for at ressurser de er blitt lovet, vil omfordeles til gjenoppbyggingen av Ukraina. De føler at energiregler ikke blir håndhevet likt, noe som struper ambisjoner, og de uroer seg for at fattigdommen vil ta tak i nok en generasjon, sa Banga.

Den indiskfødte amerikaneren tok over lederjobben i Verdensbanken i juni.