Hetebølgen sør på kontinentet ventes å nå et klimaks de nærmeste dagene.

På øyene Sicilia og Sardinia kan gradestokken stige helt til 48 grader, ifølge den europeiske romfartsorganisasjonen Esa.

I så fall kan europarekorden på 48,8 grader stå for fall. Den ble satt på Sicilia i 2021. En ekspertkomité har gransket rekorden, og den ble bekreftet av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) for få dager siden.

– Beskytter menneskeliv

I Spania ble det mandag målt 44,7 grader i byen Jaen, og i Hellas er det flere skogbranner i nærheten av Aten.

– Vår viktigste oppgave er å beskytte menneskeliv, sier talsperson Yannis Artopios i brannvesenet i den greske hovedstaden.

I nærheten av kystbyen Loutraki er 1200 barn evakuert fra ferieleirer. Flammene har spredt seg raskt i knusktørr vegetasjon og temperaturer på over 40 grader.

Gresk monster

Hvor varmt det faktisk blir nå hetebølgetoppen skyller innover landene rundt Middelhavet, vil vise seg de neste dagene.

Mens romfartsorganisasjonen Esa spår 48 grader i deler av Italia, tror andre meteorologer at gradestokken «bare» vil stige til 46 grader.

Et nytt høytrykkssystem har fått kallenavnet Kerberos, inspirert av den trehodede hunden som vokter inngangen til dødsriket i gresk mytologi.

Denne skapningen avløser et annet høytrykk kalt Kharon – som var navnet på fergemannen som fraktet de døde til dødsriket.

Kina og USA

Også Kina, USA og andre deler av verden er for tiden rammet av ekstrem varme. En lang rekke eksperter har knyttet hetebølgene til den globale oppvarmingen.

I Xinjiang-regionen nordvest i Kina skal det i helgen ha blitt målt 52,2 grader, noe som kan ha vært ny kinesisk varmerekord.

Et av de varmeste stedene på kloden er Death Valley sør i den amerikanske delstaten California. Her har turister strømmet til for å se om den globale varmerekorden på 56,7 grader blir slått.

Kerry i Beijing

Kina og USA er de to landene i verden med størst utslipp av klimagasser. Samtidig som begge landene er rammet av hetebølger, er den amerikanske klimautsendingen John Kerry på besøk i Beijing.

Han kalte tirsdag klimaendringene en trussel mot hele menneskeheten.

Under et møte med den kinesiske toppdiplomaten Wang Yi sa Kerry at han håpet nye klimasamtaler kan bidra til nye former for samarbeid mellom USA og Kina.