– Klimaet, som du vet, er et globalt spørsmål, ikke et bilateralt spørsmål. Det er en trussel mot hele menneskeheten, sa Kerry til Wang da de to møttes tirsdag.

Kerry understreket at USAs president Joe Biden er forpliktet til å sikre stabilitet i forholdet mellom USA og Kina, i til samarbeidet for å bekjempe klimaendringene.

– Vi håper veldig på at dette kan være starten ikke bare på en samtale mellom deg og meg og oss i klimasporet, men at vi kan endre det bredere forholdet, sa Kerry videre.

Wang har tittel som utenrikspolitisk leder i kommunistpartiet i Kina.