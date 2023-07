Livsfarlig overfart til Kanariøyene er migrantenes alternative rute til Europa

Øygruppen ligger i Atlanterhavet utenfor vestkysten av Afrika, et område som er utsatt for sterke havstrømmer.

Men ikke mindre enn tre båter satte i forrige uke ut fra Senegal, bare for å forlise i de opprørte farvannene, opplyser hjelpegruppen Caminando Fronteras. Tallet på savnede i forlisene er over 300.

Letingen fortsatt gjennom helgen, men verken båtvrak, overlevende eller omkomne er funnet. Caminando Fronteras søker også etter en fjerde båt som la ut på en 1700-kilometer land seilas fra den lille kystbyen Kafoutine, også i Senegal.

Store avstander

Stadig flere båter setter ut fra Marokko og det omstridte området Vest-Sahara. Avstanden til den spanske øygruppen er rundt 450 kilometer over åpent og farlig hav.

– Migrantene setter ut fra steder som er lenger og lenger unna og tar stadig større risiko. Selv om de må vite at ruten til Kanariøyene er en av dem med hyppigst dødelig utgang, sier Sara Prestianni. Hun er spesialist på migrasjon i hjelpegruppen EuroMed Rights.

Overfarten til Kanariøyene er en alternativ rute for migranter som håper å unngå de stadig strengere grensekontrollene som forsøker å holde migrantstrømmen over Middelhavet i sjakk, enten kontrollen forgår på nordafrikansk side eller europeisk.

En avtale mellom myndighetene i Madrid og Rabat i fjor førte til skjerpet overvåking av grensepasseringene inn til de spanske enklavene Ceuta og Melilla på den nordligste spissen av Marokko. Avtalen omfatter også trafikken over det trange Gibraltarstredet.

Kolonier

I juni 2022 var det dramatiske demonstranter ved Melilla og 23 migranter ble drept under forsøk på å komme seg over muren til enklaven. Migrantene som samler seg i dette området, kommer stort sett fra land sør for Sahara.

Overfartene til Kanariøyene har falt i antall de siste månedene. Spanias statsminister, sosialisten Pedro Sánchez, sa i april at atlanterhavsruten er den eneste i Europa som viser mindre trafikk, til forskjell fra andre, som ruten over Middelhavet til den italienske øya Lampedusa.

Sanchez sa at samarbeidet med marokkanske myndigheter har vært avgjørende for å få ned antallet migrantbåter. Nå i juli opplyste det spanske innenriksdepartementet at 7.213 personer hadde ankommet Kanariøyene om bord på 150 farkoster det første halvåret, en nedgang på 18 prosent fra 2022.

Opptøyer i Tunisia

Men Prestianni i EuroMed Rights sier at avgangene har tatt seg opp bare de siste dagene, i takt med at presset har økt etter sammenstøt mellom migranter og innbyggerne 2.000 kilometer unna i Tunisia. En lokal mann ble drept i byen Sfax 3. juli, en tunisisk kystby som er utgangspunkt for mange irregulære overfartsforsøk.

Siden det har myndighetene ryddet byen for migranter fra land lenger sør i Afrika. Store grupper hadde samlet seg i Sfax i påvente av en anledning til å dra over havet. Nå har de blitt regelrett dumpet i uveisomme ørkenområder, noen av dem ved militære buffersoner ved grensen mot Libya.

Dette er migranter som kommer fra land som Mali, Kamerun, Tsjad, Sudan og Senegal. De er etterlatt ved grensen til Libya uten humanitær hjelp, mat, vann og husly, melder Human Rights Watch. Hjelpegrupper og FN-eksperter har i advart om at vold, tortur, slaveri og seksuelle overgrep møter migrantene i Libya.

Søker en annen rute

– Det er mulig at migranter ønsker en annen rute istedenfor å gjennomgå dette helvetet, med rasistiske angrep, utvisning til Libya og alle de andre prøvelsene de møter i denne regionen, sier Prestianni. Men hun advarer: enhver økning i antallet utfarter mot Kanariøyene sammenfaller med en økning i tallet på druknede.

Prestianni sier at det er en svært farlig og lang rute, der havet har sterke strømmer.

– Vi ser ofte de senegalesiske fiskebåtene komme med lik om bord, sier hun. Senest onsdag i forrige uke druknet seks personer da en kano veltet på overfarten fra Senegal til Kanariøyene.

Over 11.200 personer har mistet livet eller er blitt borte under forsøk på å nå spansk territorium mellom 2018 og 2022, heter det i en rapport som Caminando Fronteras offentliggjorde ved utgangen av fjoråret. Det er et gjennomsnitt på seks tapte liv per dag.