Senatorer haler ut godkjenning av 38 amerikanske ambassadører

I et brev til de 100 senatorene skriver Blinken at forsinkelsen er en trussel mot den nasjonale sikkerheten. Han viser til at 35 av ambassadørene er karrierediplomater som har jobbet under både demokratiske og republikanske presidenter.

Blinken pekte spesielt på den republikanske senatoren Rand Paul som skyldig. Han har iverksatt en privat boikott av alle utnevnelser i utenriksdepartementet så lenge han ikke får utlevert dokumenter om opprinnelsen til koronapandemien.

– Ingen tviler på disse diplomatenes kvalifikasjoner. De blokkeres av grunner som ikke har noe med saken å gjøre. Det er uansvarlig, og det er til skade for vår nasjonale sikkerhet, sier Blinken.

Pauls aksjon minner om en enda alvorligere aksjon som rammer Pentagon. Her er det én enkelt republikansk senator, Tommy Tuberville fra Alabama, som boikotter alle utnevnelser i forsvarsdepartementet i et forsøk på å endre militærets abortpolitikk.

Foreløpig er det 260 toppoffiserer, inkludert øverstkommanderende for marineinfanteriet, som får sine utnevnelser blokkert, og det tallet kan vokse til 650 om Tuberville fortsetter sin enmannsaksjon.