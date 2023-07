RSV-vaksine godkjent for barn i USA

Det er AstraZeneca og Sanofi, som står bak den nye vaksinen, som opplyser at det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA har godkjent vaksinen.

Titusener av barn ender hvert år på sykehus etter å ha fått RS-viruset. For friske mennesker er viruset bare en mindre plage, men det kan være livstruende for små barn og eldre.

Medisinen, som har navnet Beyfortus, er allerede godkjent i Canada og Europa, inkludert Storbritannia.

FDA godkjente vaksinen etter at tre studier viste at den reduserer risikoen for infeksjon med 70 til 75 prosent hos spedbarn.