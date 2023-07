Broen over Kertsjstredet som forbinder Russland med den okkuperte Krim-halvøya, ble utsatt for et angrep mandag. Russland anklager Ukraina for å stå bak.

I en TV-sendt uttalelse, kaller Putin angrepet «en meningsløs og grusom handling» og sier at Russland forbereder «et svar».

Den russiske presidenten sier videre at arbeidet med å reparere broen vil starte så fort som mulig, og han tar til orde for strengere sikkerhetstiltak ved den strategisk viktige broen.

Russlands visestatsminister Marat Khusnullin sier at broen skal være fullstendig reparert innen 1. november, og at den skal åpne for trafikk i én retning innen 15. september.

Bilder viser store ødeleggelser i veibanen, og broen er stengt for all trafikk. Et foreldrepar som kjørte over broen idet angrepet kom, ble drept mens datteren deres ble skadd.

BBC og ukrainske medier siterer en ikke navngitt kilde fra Ukrainas sikkerhetstjeneste som sier at det er den ukrainske etterretningstjenesten og forsvaret som står bak mandagens angrep og at det ble brukt droneskip. Dette har verken Ukraina eller uavhengige kilder bekreftet.

Det er andre gang broen blir ødelagt i et angrep. 8. oktober i fjor fikk den store skader i en voldsom eksplosjon og en påfølgende brann.