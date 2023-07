I henhold til spansk lov er det ikke lov å publisere meningsmålinger i dagene opp til et valg. Årsaken er frykt for at det kan spille inn på resultatet.

På de viktigste meningsmålingene mandag får det konservative Partido Popular (PP) og partileder Alberto Nunez alt fra 131 til 151 seter av totalt 350 i Spanias nasjonalforsamling i Madrid. Dermed trenger de drahjelp fra andre partier for å nå den magiske grensen på 176 seter.

Høyrepopulistiske Vox er blitt pekt ut av mange som den heteste samarbeidspartneren for PP, og ifølge meningsmålingene ligger partiet an til å få 25 til 39 mandater.

Mye tyder på at statsminister Pedro Sánchez og arbeiderpartiet PSOE ikke får fornyet tillit fra velgerne. Partiet ligger ifølge meningsmålingene an til å få 98 til 115 seter i nasjonalforsamlingen.

En koalisjonsregjering bestående av PP og Vox vil gi et ytterliggående høyreparti regjeringsmakt i Spania for første gang siden Francisco Francos diktatur, som varte fra 1939 og fram hans død i 1975.

Flere eksperter frykter at dersom konservative PP går av med valgseieren om noen dager, risikerer de også å fyre opp under gamle feider med katalanske separatister – spesielt om de velger å inngå et samarbeid med Vox.