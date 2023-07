FN-avtalen, som Tyrkia var med på å fremforhandle, har latt Ukraina sende over 32 millioner tonn korn og andre landbruksprodukter forbi russiske krigsskip i Svartehavet siden i fjor sommer.

Avtalen som skulle utløpe mandag, har blitt forlenget flere ganger, senest med 60 dager i mai.

På en videooverført pressekonferanse mandag formiddag sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov at Russland vil være villig til å fornye avtalen når en rekke krav er oppfylt.

– Da vil Russland umiddelbart komme tilbake til avtalen, sier han.

Ikke oppfylt Russlands krav

Russerne har lenge truet med å trekke seg fra avtalen fordi de hevder at egne krav om forbedret eksport av korn og gjødsel ikke har blitt møtt.

President Vladimir Putin sa senest torsdag i forrige uke at han ennå ikke har bestemt seg for om svartehavsavtalen skulle forlenges.

Russland mener også at fattige land ikke har fått nok korn. FN sier på sin side at kornavtalen har hjulpet med å senke matpriser med mer enn 20 prosent globalt.

Kreml-talsperson Dimitrij Peskov. Foto: Valerij Sharifulin / Sputnik / AP / NTB

Antatt ukrainsk angrep mot Krim

Mandag morgen anklaget Russland Ukraina for å ha angrepet Krim-broen med droner. To mennesker ble drept i angrepet.

Peskov sier angrepet ikke hadde noe innvirkning på Russlands beslutning om ikke å forlenge kornavtalen.

– Dette er urelaterte hendelser. Selv før terrorangrepet ble beslutningen om ikke å forlenge avtalen tatt av president Putin, sier han.

Fortsatt kontakt med Vesten

Videre sier Peskov at Russland ikke har noen planer om å kutte kontakten med Vesten.

– I de mest akutte situasjonene trenger vi kanaler der vi kan ha dialog, sier han.

Men Russland er ikke naive, understreker han og legger til at de er klar over kontakten mellom Ukraina og vestlige ledere.

– Vi vet akkurat hvor mye informasjon som kommer fra Nato og USA til Kyiv hver dag. Vi vet også hvor mye kontakt regimet i Kyiv har med flere andre europeiske ledere, legger han til.

Ber Russland utvide kornavtalen

Tyskland ber Russland utvide kornavtalen igjen, sier en talsperson for regjeringen mandag.

Mandag skal FNs sikkerhetsråd diskutere Ukraina-krigen på et møte ledet av den britiske utenriksministeren, James Cleverly.

Tror Putin ønsker å forlenge

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han tror Russlands president Vladimir Putin ønsker å videreføre kornavtalen, som russerne satte på pause mandag.

Under et møte med journalister samme dag sa Erdogan at han vil diskutere avtalen med Putin når de møtes ansikt til ansikt i et ventet møte i Tyrkia i august.

– En avtale om å forlenge kornavtalen uten avbrudd kan fortsatt være mulig før Putins besøk i august, tilføyde han.