Kornavtalen utløper i dag dersom Russland ikke blir med videre

FN-avtalen, som Tyrkia var med på å fremforhandle, har latt Ukraina sende over 32 millioner tonn korn og andre landbruksprodukter forbi russiske krigsskip siden i fjor.

Russland har truet med å trekke seg fra avtalen fordi de hevder at egne krav om forbedret eksport av korn og gjødsel ikke har blitt møtt. I tillegg mener de at fattige land ikke har fått nok korn.

FN på sin side hevder at kornavtalen har hjulpet med å senke matpriser med mer enn 20 prosent globalt.

Russlands utenriksminister sa torsdag at landet allerede har vært i samtaler med Tyrkia om en plan for å sikre at russisk hvete kommer fram til fattige land, og at denne planen kan gjennomføres uavhengig av hva som skjer med kornavtalen.

Mandag skal FNs sikkerhetsråd diskutere Ukraina-krigen på et møte ledet av den britiske utenriksministeren, James Cleverly. Storbritannia har presidentskapet i rådet i juli.