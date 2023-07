Nederlandsk politi slår alarm om økt eksplosiv-bruk

I løpet av de første seks månedene av 2023 har det blitt registrert 303 tilfeller av eksplosiv-bruk, mot 325 i hele 2022. Det gjelder både brannbomber og andre typer sprengstoff, ifølge politiet.

Den største økningen har skjedd i havnebyen Rotterdam. Men overraskende nok er det meldt om få skader og ingen dødsfall knyttet til de mange hendelsene. De fleste tilfellene av eksplosiv-bruk skjer i forbindelse med narkotikasmugling, viser politiets etterforskning.

Bomber brukes da for eksempel som trusler når narkotikabetalinger blir forsinket eller når en forsendelse går tapt. Det skal også ha blitt brukt eksplosiver for å utpresse restauranteiere eller for å skade konkurrenter.