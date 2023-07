Krim-broen stengt etter antatt ukrainsk angrep

Det er foreløpig ikke kjent hva som har skjedd på broen, som forbinder den Krim med det russiske fastlandet.

– Vi har alle sett en video på nettet av en ødelagt bil med Belgorod-skilter. Informasjonen som er tilgjengelig for øyeblikket er at en jente er skadd. Det tyngste er at foreldrene hennes døde, sier guvernør Vjatsjeslav Gladkov i den russiske grenseregionen Belgorod.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass er det ødeleggelser på veibanen på broen. Tass viser til samferdselsdepartementet i Russland.

Ødeleggelsene skal være nærmere halvøya enn fastlandet, ifølge departementet. Innbyggerne blir bedt om å unngå broen.

Ukrainske medier melder at det er hørt eksplosjoner ved broen, skriver Reuters.

De russiskinnsatte myndighetene på Krim melder tidlig mandag morgen at det skal være nok av drivstoff, mat og andre nødvendigheter lagret på halvøya.

Broen over Kertsjstredet forbinder Russland med den okkuperte Krim-halvøya og er dermed strategisk viktig for russerne. 8. oktober i fjor ble deler av broen ødelagt i en kraftig eksplosjon som krevde tre menneskeliv. Sju måneder senere innrømmet Ukraina å være delaktig i hendelsen.

