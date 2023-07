To menn skadd i skyteepisode i Uppsala

Politiet ble varslet om skytingen i bydelen Valsätra ved 17-tiden søndag. Litt senere ankom to menn til sykehus med det som kan være skuddskader, ifølge politiet.

– Vitner ringte oss for å si at de hadde hørt lyden av skudd i Valsätra. Politiet dro til stedet og kort tid etter kom to personer til sykehuset i Uppsala med skuddskader. Vi har siden kunnet fastslå at de to hendelsene hang sammen, sier Linda Winge i politiet.

De skadde er i 30-årene. De skal ha vært våkne og kunnet snakke i det de ankom sykehuset, men det er ellers uklart hvor alvorlig skadd personene er.

Politiet etterforsker foreløpig saken som drapsforsøk. Ved 20.30-tiden søndag kveld var ingen mistenkt pågrepet. Området ved bensinstasjonen der skytingen skal ha funnet sted er sperret av.