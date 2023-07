– Vi ble utrolig skuffet over at jakten fant sted på det tidspunkt da vårt skip lå i havn, sier selskapet, ifølge ABC News.

Skipet kom til Torshavn mens det pågikk jakt på rundt 40 hvaler i havneområdet, og de rundt tusen passasjerene ble vitne til fangsten.

I kunngjøringen sier Ambassador Cruise Lines at de er sterkt imot hvalfangsten, og at de har prøvd å ta opp saken med Færøyenes myndigheter.

Færøyenes regjering fastholder tross internasjonal fordømmelse sin rett til å fange grindhvalene, som er en art delfiner.

Regjeringen viser til at fangsten har foregått i over tusen år, og at den er regulert ved lov. Kjøttet og spekket blir fordelt blant dem som deltar i jakten, og de må ha gjennomgått kurs for å kunne være med.

Årlig blir det fanget og slaktet rundt 800 grindhvaler. Ifølge Færøyene er det nærmere 800.000 grindhvaler i det østlige Atlanterhavet.