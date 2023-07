De ni ble funnet døde i en buss som sto under vann i en oversvømt tunnel i Cheongju i den sentrale delen av landet søndag, opplyser brannvesenet.

Overvåkingsvideo fra stedet viser gjørmete vann som strømmer inn i tunnelen, mens biler på utsiden kjører forbi med hjulene under vann.

Ifølge en talsperson for brannvesenet er det rundt 15 kjøretøy i tunnelen. Søk etter eventuelt flere personer pågår fortsatt på stedet, opplyste Cheongju-brannstasjonens sjef Seo Jeong-il til journalister.

Dødstallet har dermed steget til minst 35 etter at innenriksdepartementet i Seoul tidligere opplyste at 26 personer er omkommet. Tidlig søndag morgen var ti personer fortsatt savnet.

Så langt er rundt 7850 personer blitt evakuert. Sør-Korea har i flere dager vært rammet av kraftig regnvær som har utløst jordskred og skapt oversvømmelser flere steder. Det er ventet kraftig regn i landet også søndag.

President Yoon Suk-yeol, som lørdag var i Ukraina, har bedt regjeringen mobilisere alle tilgjengelige ressurser for å håndtere katastrofen.

Flommen kommer til tross for at sørkoreanske myndigheter har lovet å øke beredskapen mot styrtregn etter at Seoul i fjor ble rammet av flom forårsaket av de kraftigste regnskyllene på 115 år.

En overlevende fra den oversvømte tunnelen i Cheongju sier til nyhetsbyrået Yonhap at myndighetene burde ha begrenset tilgang til tunnelen da det var ventet flom.