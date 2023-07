John Kerry til Kina – skal diskutere klima

USAs klimautsending John Kerry besøker Kina fra 16. til 19. juli for å gjenoppta klimasamtalene mellom de to landene.

I Kina skal Kerry treffe sin kinesiske motpart Xie Zhenhua. Klokken 9.30 søndag morgen norsk tid melder nyhetsbyrået AFP at Kerry er på plass i Beijing.

– Fra mandag vil Kina og USA ha en dyptgående meningsutveksling om klimaspørsmål, sa han vel fremme i den kinesiske hovedstaden, ifølge den statlige kringkasteren CCTV.

Klimasamtalene gjenopptas etter at de ble lagt på is av Kina i fjor. Det skjedde som svar på et besøk av daværende leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, til Taiwan.

Besøket skapte furore i Kina, som anser øya som kinesisk territorium.

COP28 står sentralt

Kerry, som var Demokratenes presidentkandidat i 2004 og utenriksminister mellom 2013 og 2017, har imidlertid hatt et relativt godt og konsistent forhold til Kina.

I forkant av besøket sa Kerry at han vil bruke møtet til «å styrke gjennomføringen og ambisjonene fra fjorårets COP27 og fremme et vellykket COP28».

FNs klimakonferanse arrangeres i år i De forente arabiske emirater mellom 30. november og 12. desember, og rundt 200 land er ventet å delta.

Biden-administrasjonen har pekt på klima som et av områdene hvor det er mulighet for å samarbeide med Beijing.

Kullkraft

USA og Kina er de to største utslipperne av drivhusgasser i verden. De to landene er også blant verdens største investorer i fornybar energi.

Kina har tidligere lovet å toppe klimagassutslippene innen 2030 og bli fullstendig utslippsfri innen 2060.

President Xi Jinping har også uttalt at landet vil kutte kraftig i bruken av kull fra 2026, men i april godkjente styresmaktene en stor utbygging av kullkraft, noe som ble møtt med kritikk fra omverden.

Rekordvarme

Kerrys besøk til Kina skjer etter at USAs utenriksminister Antony Blinken i forrige måned besøkte Beijing som den mest høytstående amerikanske politikeren på nesten fem år. I forrige uke besøkte USAs finansminister Janet Yellen Kina.

Besøket kommer også i en tid hvor verden rammes av hetebølger og rekordvarme flere steder. Forskere har pekt på ekstremværet som en direkte årsak av klimaendringene.

Mandag opplyste Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) at forrige uke og juni var de varmeste som noensinne er registrert. Organisasjonen sa videre at de rekordhøye temperaturene på land og i havet potensielt kan få ødeleggende konsekvenser for økosystemer og miljøet.