Russland hevder å ha avverget attentat på medietopper

Flere mistenkte medlemmer av «den nynazistiske gruppen Paragraf-88» er pågrepet, opplyser FSB. De anklager sikkerhetstjenesten SBU i Ukraina for å stå bak de påståtte attentatplanene.

Ifølge FSB betalte SBU en russisk nynazist for å drepe både Simonjan (43) og det kjente TV-ankeret og influenseren Ksenia Sobtsjak (41). Simonjan er en hardnakket tilhenger av Russlands krig i Ukraina, mens Sobtsjak ofte har kritisert myndighetene.

RT har publisert en video av en ung mann i en T-skjorte med påskriften Waffen SS som hevder ukrainerne ga ham ordre om å utføre drapet. 18-åringen oppgir navn og fødselsdato før han beskriver den planlagte forbrytelsen i RT-videoen.

Ukraina: Absurd

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhajlo Podoljak ble intervjuet om saken av ukrainsk fjernsyn lørdag kveld. Der sa han at Russland befinner seg i en «absurd konstruert mytologi».

Han tonet ned betydningen av saken og sa at de to russiske medietoppene «ikke utgjør noen stor rolle» i krigen, og at de heller ikke gjør det i det han kaller tap av Russlands posisjon i verdenspolitikken.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB anklager jevnlig ukrainske etterretningstjenester for å ha planlagt angrep. Påstandene har ikke latt seg ikke bekrefte fra uavhengig hold.

Lørdag kveld ble det klart at en domstol i Moskva har varetektsfengslet til sammen sju personer som anklages for å være «motivert av nasjonalt hat» til å drepe Simonjan og Sobtsjak». Fem av dem er mindreårige født i 2005 og 2006, og to menn tilhører en organisert gruppe, melder det statseide nyhetsbyrået Tass.

De sju er varetektsfengslet til 14. september. FSB sier de har beslaglagt flere våpen, naziflagg og bøker.

– Hvis alt dette er sant, så takk til tjenestene for jobben de har gjort, sier Sobtsjak på meldingstjenesten Telegram.

– Hvis ikke, og poenget ganske enkelt er å plassere meg i samme setning som Simonjan, så er dette bare slemt. Uansett, jeg ønsker å meddele at enhver terror er ond, det finnes ingen hvis, og eller men, tilføyer hun.

Utfordret Putin

Sobtsjak utfordret president Vladimir Putin i presidentvalget i 2018. Hun er datteren til St. Petersburgs tidligere ordfører Anatolij Sobtsjak, som i sin tid ble regnet som Putins mentor. Sobtsjaks populære YouTube-kanal er ofte kritisk mot russiske myndigheter, og hun har forlatt Russland flere ganger siden invasjonen av Ukraina i fjor.

Simonjan regnes som en frontfigur i russisk propaganda og var en fremtredende støttespiller av Putin alt før invasjonen.

– Fortsett jobbingen, brødre, sa hun i en takkemelding til FSB lørdag.

Flere drept

Flere tilhengere av Putins krig i Ukraina er blitt drept i Russland det siste året. Blant dem er den kjente militærbloggeren Vladlen Tatarskij, som ble drept i en eksplosjon på en kafé i St. Petersburg i april.

I august i fjor ble Darja Dugina, datteren til den høyrenasjonalistiske ideologen Aleksandr Dugin, drept av en bilbombe i nærheten av Moskva.

I begge tilfellene har Russland lagt skylden på Ukraina. Ukraina har på sin side avvist det og fremstilt drapene som bevis for intern strid i Russland.

I mai i år ble en fremtredende russiske skribenten Zakhar Prilepin alvorlig skadd av en bilbombe der sjåføren hans ble drept. Russiske etterforskere har opplyst at en mistenkt er pågrepet i angrepet mot Prilepin og at den pågrepne har innrømmet å ha handlet på vegne av Ukraina.