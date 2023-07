Over 150.000 demonstrerte i Tel Aviv

I over et halvt år har det vært ukentlige demonstrasjoner mot statsminister Benjamin Netanyahu og hans regjerings planlagte rettsreform. Lørdag var intet unntak, men denne gangen var demonstrasjonene større enn normalt, skriver nyhetsbyrået AP.

Protestene fant sted både i Tel Aviv og en rekke andre byer mens Netanyahu lørdag lå på sykehus etter at han ble svimmel, trolig som følge av dehydrering, ved Genesaretsjøen nord i Israel. Der hadde 73-åringen oppholdt i stekende varme uten å drikke vann og uten å dekke til hodet.

– Ingen god idé, sa statsministeren i en videomelding fra et sykehus i Tel Aviv lørdag kveld. Han sa at han da var i god form, men han skulle tilbringe natten på sykehuset, og regjeringens ukentlige søndagsmøte er blitt utsatt til mandag.

Rettsreform under behandling

Netanyahus høyrenasjonalistiske regjering ga tidligere i uka grønt lys til en sentral del av den utskjelte rettsreformen, noe som blåste nytt liv i grasrotbevegelsen.

Reformen må fortsatt godkjennes i ytterligere to avstemninger før den kan tre i kraft. Det ventes å skje senere i juli.

Protestene rettes først og fremst mot reformen som ifølge kritikerne vil svekke domstolenes uavhengighet og dermed også demokratiet, men også mot Netanyahu. Statsministeren står for retten, tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd.

Omfattende protester

Lørdagens protester var mer omfattende enn tidligere. I Tel Aviv rullet demonstranter ut et enormt banner med teksten «SOS» og kastet rosa og oransje malingspulver i luften.

Kvinner kledd i rødt, som dystopiske rollefigurer fra boken og TV-serien «The Handmaid's Tale», gikk ut i gatene. Fremtoningen deres skulle sende et budskap om at, hvis rettsreformen blir vedtatt, så kan kvinner bli fratatt rettigheter.

Folk demonstrerte også flere andre steder i landet lørdag. Utenfor Netnayahus bolig i Jerusalem tente demonstranter på fakler. Folk demonstrerte også i kystbyene Herzliya og Netanya.

Tirsdag blokkerte demonstranter hovedveier og forstyrret driften ved landets hovedflyplass utenfor Tel Aviv. Tirsdagens aksjoner var svar på at Netanyahus koalisjon i nasjonalforsamlingen natt til tirsdag ga grønt lys for en sentral del av rettsreformen.

Truer med generalstreik

Etter over seks måneder med demonstrasjoner hver lørdag, har protestene vist få tegn på å dabbe av. Reservister i militæret, kampflypiloter og næringslivsledere har oppfordret regjeringen til å stanse planene. Histadruts leder Amon Bar-David truer med en mulig generalstreik som kan lamme landets økonomi. Histadrut har 800.000 medlemmer.

– Hvis situasjonen når et ekstremt punkt, kommer vi til å gripe inn og ta i bruk styrken vår, sier Bar-David, som oppfordrer Netnayahu til «å stoppe kaoset».

Histadrut har tydd til storstreik før. Det skjedde slutten av mars. Da stanset store deler av landet opp. Presset bidro til at statsministeren satte rettsreformen på pause for å innlede dialog.

I forrige måned besluttet Netnayahu å gjenoppta arbeidet med å få rettsreformen vedtatt, etter at samtaler med opposisjonen brøt sammen.

Legeforeningen, som representer 90 prosent av alle leger i landet, sluttet seg til Histadrut fredag og kunngjorde at den vil «ta i bruk alle mulige midler» i kampen mot rettsreformen.

– Loven kommer til å ødelegge helsevesenet, sier legeforeningens leder Zion Hagay.

Omstridt reform

Rettsreformen gir Netanyahu og hans allierte kontroll over utnevnelse av høyesterettsdommere og gir nasjonalforsamlingen makt til å sette til side høyesterettsbeslutninger.

Motstandere av reformen mener at den kan skade demokratiet og rettsvesenets uavhengighet. Lovforslaget legger for mye makt i hendene på Netanyahu og hans allierte, og Netanyahu står i en interessekonflikt fordi han står tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd, mener de.

Ehud Barak, tidligere militærstabssjef, forsvarsminister og statsminister, kalte i en kronikk i Haaretz 7. juli behandlingen i Knesset som et sannhetens øyeblikk.

– Landets alvorligste krise

– Dette er den alvorligste krisen i landets historie, skrev han i kronikken. Han skrev også at «Israel kommer til å være tre timer unna et de facto diktatur» når de tre avstemningsrundene er avsluttet.

Israels president Isaac Herzog, som i første rekke spiller en seremoniell rolle, har tidligere oppfordret statsminister Benjamin Netanyahu til å stanse rettsreformen.

Tidligere denne måneden trakk Tel Avivs politisjef Ami Eshed seg fra stillingen i protest mot press fra israelske statsråder som krever hardere maktbruk mot fredelige demonstranter.

– For første gang i løpet av de tre tiårene jeg har vært i tjeneste, er jeg stilt overfor en absurd realitet der det ikke forventes av meg at jeg opprettholder ro og orden, men det stikk motsatte, sa Eshed.

Regjeringen mener reformen er nødvendig for å justere maktforholdet mellom nasjonalforsamlingen og domstolene.