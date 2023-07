Medier: EU og Hellas visste om båttragedien i Middelhavet tidligere enn opplyst

Det viser en gjennomgang Politico og Welt am Sonntag har gjort av dokumenter fra grensebyrået.

Det var natt til 14. juni at den overfylte båten Adriana kantret og sank i internasjonalt farvann utenfor den sørvestlige kysten av Hellas.

En større redningsinnsats ble satt i gang for å redde migrantene – men for sent. Av de 750 personene som skal ha vært om bord, ble bare 100 reddet.

Fikk varsel om omkomne barn

Et internt dokument fra Frontex, som Politico og Welt am Sonntag har sett, hevder at italienske myndigheter allerede klokken åtte om morgenen sendte ut en advarsel til både EU og Hellas – to barn var omkommet om bord i båten.

De nye opplysningene reiser spørsmål om myndighetene kjente til krisen tidligere enn de har innrømmet, skriver Politico.

Frontex har uttalt at deres eget fly var det første som oppdaget båten klokken 9.47. Den greske regjeringen har sagt at de mottok informasjon om båten klokken 8.

Det er først over tolv timer etter Italias alarm om de døde barna – klokken 19.40 – at greske myndigheter sendte et første fartøy fra kystvakten for å lete etter Adriana.

Hellas: Kan verken bekrefte eller avkrefte

Hellas' nyutnevnte migrasjon- og asylminister Dimitris Kairidis sier til Politico at han ikke har sett Frontex-dokumentene og at han verken kan bekrefte eller avkrefte at Hellas ble varslet om de omkomne barna om bord i migrantbåten.

Tidligere har New York Times avslørt at myndighetene hadde fulgt båten i 13 timer før den sank.

Den greske kystvakten har hevdet at folk om bord «nektet enhver form for hjelp». Satellittbilder har vist at båten drev målløst i minst seks timer før den sank.

De fleste om bord i båten kom fra Syria, Egypt og Pakistan. Flere vitner om at mange kvinner og barn befant seg i båtens lasterom.