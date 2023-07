Tour de France-etappe stoppet etter kjempevelt – Halland Johannessen gikk i bakken

Uhellet skjedde få kilometer inn i den 151,8 kilometer lange etappen fra Annemasse til Morzine Les Portes du Soleil.

Blant dem som gikk i bakken, var Uno-X-rytter Tobias Halland Johannessen og UAE-mannen Vegard Stake Laengen.

– Tobias gikk ned i krasjen. Han føler seg OK og vil fortsette å kjempe etter planen. Han har bestilt time hos terapeuten i kveld, skrev Uno-X-sjef Jens Haugland i en melding til utvalgte medier.

13.-mann i sammendraget, Louis Meintjes (Intermarché), har måttet stå av rittet. Intermarché melder på Twitter at Meintjes har brukket kragebenet. Også Antonio Pedrero (Movistar) har brutt.

Velten skjedde langt framme i feltet mens rytterne var på vei ned en utforkjøring. Etappen måtte midlertidig nøytraliseres slik at ambulanser kom fram. Først etter en snau halvtime fikk rytterne lov til å fortsette.

– Én rytter måtte inn i ambulanse, og det ser ut til at resten fortsetter etappen. Jai Hindley blør fra albuen, sa Jens Voigt til Eurosport kort tid etter velten.

Den tidligere toppsyklisten følger etappen på motorsykkel for TV-kanalen. Han anslår at over 20 ryttere gikk i bakken i uhellet.

Verken Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) eller Tadej Pogacar (UAE) var blant dem som trengte medisinsk tilsyn.

– På den 14. dagen kom den første ordentlige massevelten i årets Tour de France, sa Eurosport-kommentator Theiss Magelsen.