Scholz støtter forbud mot klasevåpen, men forsvarer avtalen mellom USA og Ukraina

Scholz påpekte at USA ellers kanskje ikke vil være i stand til å gi tilstrekkelig ammunisjon til Ukraina i kampen mot Russland.

– Amerikanerne har fattet en beslutning som ikke er vår, men som de tok uavhengig, sier han.

Men Scholz er samtidig tydelig på at Den internasjonale klasevåpenkonvensjonen , som Tyskland har signert og som forbyr all produksjon og bruk av slike våpen, er «av stor betydning», og at han er bekymret for den potensielle virkningen av ueksploderte klasebomber på sivile lenge etter at krigen er over.

Verken USA, Ukraina eller Russland har signert konvensjonen, som søker å forby klaseammunisjon.

Våpnene er bomber som sprenger over et mål og sprer et stort antall mindre eksplosiver. En stor del klarer ikke å detonere, men forblir en trussel i mange år.

– Nesten 80 år etter slutten av andre verdenskrig forblir varslinger om ueksploderte bomber relativt hyppige i Tyskland. Og det er grunnen til at det er en veldig berettiget bekymring vi følger med denne konvensjonen. Og jeg føler meg også forpliktet til det, fortsetter Scholz.