Det uanmeldte besøket kommer etter at Yoon tidligere i uka deltok på Nato-toppmøtet i Litauen og besøkte Polen, ifølge nyhetsbyrået Yonhap. Da uttrykte den sørkoreanske presidenten solidaritet med Ukraina og foreslo måter å støtte kampen mot Russlands krigføring i landet.

Lørdag formiddag var Yoon på besøk til byen Butsja, som i fjor vår ble åsted for en av en Ukraina-krigens verste forbrytelser. Over 400 sivile ble funnet drept, flere av dem nedgravd i massegraver i skogholt i nærheten av byen.

– President Yoon vil besøke et minnesmerke for krigsdøde for å legge ned en krans og holde et toppmøte med president Zelenskyj, heter det i en uttalelse fra Yoons kontor.

Yoons møte med Zelenskyj er ventet å handle om våpenstøtte, noe den ukrainske presidenten lenge har etterspurt.

Sør-Korea, en nær alliert av USA og Nato, og en voksende våpeneksportør, har møtt fornyet press for å gi våpen til Ukraina, som Yoons administrasjon har motstått til fordel for humanitær og økonomisk bistand, på vakt mot Russlands innflytelse over Nord-Korea.

Den siste tiden har imidlertid Sør-Korea antydet at det kan revurdere sin politikk om ikke å gi våpen, og Yoon sa tidligere i år at et storstilt russisk angrep på sivile kan bli det som får begeret til å renne over.