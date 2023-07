Tyrkias nasjonalforsamling åpner for arbeid i sommerferien

Det melder nyhetsbyrået Bloomberg , som siterer det nasjonale og offisielle tyrkiske tidsskriftet Official Gazette. Nasjonalforsamlingen i Ankara tar fra lørdag av sommerferie fram til 1. oktober.

Kort tid før de folkevalgte gikk ut i ferie, ble det vedtatt å holde nasjonalforsamlingens utenrikskomité i såkalt «beredskap». Dersom den tyrkiske regjeringen ønsker det, så kan komiteen diskutere svenskenes søknad, som må behandles i komiteen før nasjonalforsamlingen kan stemme over den.

Under Nato-toppmøtet i Vilnius tidligere i uka kunngjorde Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at Sveriges søknad først kan godkjennes når parlamentet åpner igjen, noe som har blitt tolket som etter sommerferien i oktober.

Sveriges utenriksminister Tobias Billström påpekte samtidig at Tyrkias ratifisering kan gå raskere enn som så. Han viste til at Erdogan under sin tale to ganger brukte ordene «så raskt som mulig».

– Han brukte aldri ordet oktober i det hele tatt, men han snakket om at nasjonalforsamlingen blir stengt for sommeren. Men som min samtale med den tyrkiske utenriksministeren bekreftet, så er det mulig å kalle sammen nasjonalforsamlingen hvis man vil, sa Billström.