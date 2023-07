Bali innfører turistskatt fra neste år

Avgiften, som trer i kraft 1. januar 2024, vil bli brukt til miljøvern- og kulturbevaringstiltak på Bali, som er kjent for sine hinduistiske templer, strender og store risterrasser.

Ifølge turistkontoret vil tilreisende betale avgiften til immigrasjonskontoret på en av flyplassene eller havnene og deretter motta en kvittering og et klistremerke. De må man beholde til man forlater øya.

Turistskatten er ifølge lokale myndigheter ment til å opprettholde kvaliteten på turismen på Bali og støtte bærekraftig utvikling.

Forrige uke sa Bali-guvernør Wayan Koster at han ønsket å gjøre øya til et reisemål for «kvalitetsturister» som respekterer den lokale kulturen og miljøet, ved å følge eksemplet til Bhutan, som har begrenset antallet utenlandske besøkende og innført en høy turistskatt.