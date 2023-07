Microsoft nærmere overtakelse av Activision Blizzard

En ankedomstol i San Francisco konkluderte fredag med at det ikke er grunnlag for å stane Microsoft fra å fullføre den nesten 18 måneder gamle avtalen om å kjøpe produsenten som står bak «Call of Duty», «World of Warcraft» og en rekke andre spill.

Det var tilsynsorganet Federal Trade Commission (FTC) som hadde bedt domstolen sette foten ned for oppkjøpet på til sammen 690 milliarder kroner. FTC har argumentert med at overtakelsen kan undergrave konkurransen i markedet.

– Dette bringer oss ett skritt nærmere mållinjen i dette maratonløpet med gjennomgang fra globale tilsynsmyndigheter, sier Microsoft-president Brad Smith.

FTC har avvist å kommentere fredagens kjennelse. Men avtalen er fortsatt ikke i boks, ettersom britiske tilsynsmyndigheter også skal vurdere oppkjøpet.