Biden ettergir 390 milliarder kroner i studiegjeld

Den planlagte slettingen av studiegjelden er et resultat av en endring i ordningen for låntakere som inngår i tilbakebetalingsprogrammet IDR, opplyser departementet. Folk som via IDR har foretatt månedlige innbetalinger i 20 eller 25 år, skal få kunne benytte ordningen.

Gjeldsslettingen skal skje på en annen måte enn tidligere planlagt som følge av at den amerikanske høyesteretten nylig satte foten ned for president Joe Bidens opprinnelige plan om å slette eller redusere studiegjeld for millioner av amerikanere.

Bidens opprinnelige plan omfattet millioner av låntakere og et samlet beløp på totalt 4300 milliarder kroner over 30 år. Planen var basert på en lov fra 2003 om gir utdanningsministeren adgang til å slette studiegjeld i krisetider. Vedtaket ble gjort mens det var innført unntaksbestemmelser i forbindelse med korona-pandemien.

Den opprinnelige planen ble møtt med kritikk fra republikanerne da Biden presenterte den tidligere i år. De mente at en ordning med gjeldsslette ville være urettferdig for folk som i årevis har betalt ned på sine lån. Seks delstater brakte derfor saken inn for høyesteretten, som i forrige måned påførte Biden nederlaget.

Utdanningsdepartementet i Washington har nå satt i gang en utredning for å finne ut om det kan være mulig å gjennomføre Bidens plan om gjeldssletting på 4300 milliarder kroner, på en annen måte. Utredningen ventes å ta flere måneder.